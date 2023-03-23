Покупатель активов IKEA в России назвал сделку «исторической»

Новый владелец выпускавших продукцию для IKEA заводов Русал Семенюк заявил в интервью РБК, что сделка по приобретению основных производственных активов шведской группы Ingka является исторической.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бизнес достался его компании «Лузалес». Речь идет о мощностях в Ленинградской и Кировских областях. Собеседник признался в том, что до заключения сделки он ни разу не посещал магазины IKEA и ее заводы.

Как отмечается, этап проверки со стороны шведского мебельного гиганта был длительным. Примечательно, что опциона на обратный выкуп российских активов у Ingka нет. По словам Семенюка, на заводах приступят к производству, в частности, мебели для школ.

«Хотелось бы, чтобы в школах, во всех наших школах и садиках стояли парты, стулья из массива», - заявил он.

Покупателю активов нельзя использовать дизайн IKEA, в этой связи компания в настоящее время работает над разработкой дизайна новых линеек и бренда.