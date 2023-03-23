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1 час назад

Покупатель активов IKEA в России назвал сделку «исторической»

Лера Букина

Новый владелец выпускавших продукцию для IKEA заводов Русал Семенюк заявил в интервью РБК, что сделка по приобретению основных производственных активов шведской группы Ingka является исторической.

Покупатель активов IKEA в России назвал сделку «исторической»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бизнес достался его компании «Лузалес». Речь идет о мощностях в Ленинградской и Кировских областях. Собеседник признался в том, что до заключения сделки он ни разу не посещал магазины IKEA и ее заводы.

Как отмечается, этап проверки со стороны шведского мебельного гиганта был длительным. Примечательно, что опциона на обратный выкуп российских активов у Ingka нет. По словам Семенюка, на заводах приступят к производству, в частности, мебели для школ.

«Хотелось бы, чтобы в школах, во всех наших школах и садиках стояли парты, стулья из массива», - заявил он.

Покупателю активов нельзя использовать дизайн IKEA, в этой связи компания в настоящее время работает над разработкой дизайна новых линеек и бренда.

Как писал РБК, новый владелец двух заводов шведской компании IKEA - «Лузалес» - намерен оставить в компании сотрудников после того, как сделка по приобретению предприятий завершится.

Компании,Русал,Ikea,
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