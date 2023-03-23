В Болгарии назвали сроки остановки «Турецкого потока»

Поставки российского газа в Европу по газопроводу «Турецкий поток» будут остановлены в период с 5 по 12 июня из-за плановых профилактических работ. Об этом со ссылкой на пресс-службу болгарского газотранспортного оператора «Булгартрансгаз» сообщает РИА Новости.

Фото: Michael Sohn / Globallookpress.com Michael Sohn / Globallookpress.com

В прошлом году плановые профилактические работы на «Турецком потоке» проходили с 21 по 28 июня. На тот момент «Газпром» поставлял в Европу газ также через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и газопровод «Северный поток», ныне недействующий. В этом году остановка прокачки через Турцию сократит поставки в страны ЕС минимум в два раза.

Ранее «Коммерсантъ» указывал, что Россия может столкнуться с трудностями при ремонте экспортных газопроводов из-за западных санкций. Еще с советских времен для них используется импортное оборудование, замены которому нет.