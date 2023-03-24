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29 минут назад

Стало известно о давлении ЕЦБ на Raiffeisen Bank в вопросе ухода из России

Lenta.ruиещё 2

Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывает на австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) давление для того, чтобы финансовая организация покинула российский рынок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять информированных источников.

СМИ: ЕЦБ давит на Raiffeisen Bank с требованием уйти из России
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно агентству, ЕЦБ не требует немедленного ухода RBI из России, однако настаивает на предоставлении плана действий в этом направлении. Один из собеседников уточнил, что такой план может включать в себя продажу или закрытие российского подразделения.

В то же время в Австрии выразили недовольство такие требованиями, сочтя подобные действия необоснованным вмешательством. Сам банк рассматривает возможность «контролируемого выхода». Кроме того, представитель RBI отметил, что организация сократила кредитование в России и ускоряет оценку бизнеса.

В марте прошлого года RBI уже сообщал о возможном выходе из капитала российского банка. В мае группа сообщила, что разорвала отношения с рядом российских банков, за исключением Райффайзенбанка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний, в том числе французская финансовая группа Societe Generale.

Компании,Владимир Путин,ЕЦБ,Райффайзенбанк Австрия,
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