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39 минут назад

На Украине группу Raiffeisen внесли в список "спонсоров войны" за продолжение работы в РФ

ТАСС

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло банковскую группу Raiffeisen в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работу в России. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

На Украине группу Raiffeisen внесли в список "спонсоров войны"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАПК. В агентстве считают, что деятельность банка фактически говорит о "признании ДНР и ЛНР".

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Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. В марте министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Raiffeisen Bank International следует самостоятельно принимать решение о возможности продолжения работы в РФ в контексте западных санкций. Он отмечал, что Raiffeisen используется многими западными государствами и компаниями для финансирования текущей деятельности в России.

Ранее НАПК внесло в перечень "международных спонсоров войны" такие компании, как Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Dynacom Tankers Management, Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский в качестве ответа на петицию поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках. Автор публичного обращения указывал, что большинство иностранных компаний сохранили присутствие в России, они же до сих пор остаются лидерами в своих сегментах на Украине. Он предложил обязать такие компании маркировать товары, импортируемые на Украину, особой меткой.

О санкционных списках

Согласно информации, опубликованной на сайте НАПК, главная цель санкционных списков - проинформировать правительства стран - партнеров Украины и граждан об уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении лиц, поддерживающих РФ. В ведомстве указывают, что таким образом существует возможность "быстрее синхронизировать санкционные списки и ограничить возможности обхода санкций". В настоящий момент, согласно данным НАПК, в санкционных списках Киева находятся 4 720 физических лиц и почти 2 500 компаний.

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