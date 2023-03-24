Jacobs хочет сменить название в России

Российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из торговых сетей.

Ещё несколько собеседников подтвердили изданию, что изменение местного бренда обсуждается, но финального решения пока нет. По словам одного из них, отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.

Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» расположен в Ленинградской области. Он выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire.

С начала спецоперации РФ на Украине JDE прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов. В JDE заявили, что намерены продолжать работать в стране, а дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос.

Эксперты полагают, что отказ от зонтичного бренда вряд ли снизит узнаваемость продукции JDE, зато позволит компании продолжать развитие местного бизнеса, снизив сопутствующие риски для головного офиса.