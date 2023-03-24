Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров

"В 2022 году продажи мебели на Wildberries выросли на 196% год к году, инструментов - на 157%, а сантехники - на 322%. Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение", - рассказали в пресс-службе Wildberries.