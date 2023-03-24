Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров

Онлайн-ретейлер Wildberries совместно с партнерами тестирует доставку сверхгабаритных товаров. Об этом говорится в сообщении компании.
"В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей", - сообщили в компании.
В частности, в 2023 году на Wildberries стартовали продажи кроватей, диванов, шкафов-купе, душевых кабин, унитазов, ванн, душевых стоек, а также промышленного инструмента: генераторов, компрессоров, бетоносмесителей и др. - всего свыше 2 000 наименований. В тестовом периоде участвуют более 50 популярных ретейлеров, среди которых "Лазурит", "Домотека", Buyson и другие. В компании планируют, что в будущем онлайн-платформа расширит ассортимент этих товаров благодаря сотрудничеству с новыми предпринимателями и брендами. Кроме того, в планах онлайн-платформы входит расширение зоны доставки этих товаров.
"В 2022 году продажи мебели на Wildberries выросли на 196% год к году, инструментов - на 157%, а сантехники - на 322%. Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение", - рассказали в пресс-службе Wildberries.