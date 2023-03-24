В офисе американской компании в Пекине прошли обыски

В Пекине прошли обыски в офисе американской компании по проверке бизнеса Mintz Group. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что работа компании приостановлена, задержали пять человек – граждан Китая. Также отмечается, что компании закрыли все операции в стране. В Mintz также заявили, что компанию не предупреждали заранее об обысках или о возбуждении какого-либо дела.
«Мы уверены, что мы и наши сотрудники не сделали ничего плохого», — говорится в сообщении Mintz.
В компании также заявили о своей готовности сотрудничать с китайскими властями, чтобы прояснить любые недоразумения, которые могли вызвать подобные обстоятельства. Также в заявлении отмечается, что главным приоритетом компании является безопасность и процветание их коллег, находящихся в Китае.