Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на австрийскую группу Raiffeisen Bank International, требуя от нее свернуть свой высокодоходный бизнес в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых человек, знакомых с этим вопросом.

По словам еще одного источника, давление началось после того, как высокопоставленный чиновник США, отвечающий за выполнение санкций, выразил озабоченность по поводу бизнеса Raiffeisen в России во время визита в Вену в феврале.

Двое собеседников Reuters заявили, что ЕЦБ не требует от группы Raiffeisen немедленно покинуть Россию, но хочет увидеть план действий по сворачиванию бизнеса. Такой план может включать продажу или закрытие «Райффайзенбанка».

Однако в Raiffeisen пока не намерены предоставлять ЕЦБ подобный план, заявили собеседники агентства. Некоторые австрийские чиновники считают давление на банк необоснованным иностранным вмешательством.

Представитель Raiffeisen заявил Reuters, что группа изучает варианты решений по российскому бизнесу, «включая тщательно управляемый выход». Представитель группы подчеркнул, что банк ускоряет процесс оценки ситуации и уже сократил объемы кредитования в стране.