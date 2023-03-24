В России назвали «хронически больные» банки Европы

Спасение одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse от банкротства не гарантирует, что банковский кризис в Европе закончен, заявил в разговоре с РБК экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов.

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Эксперт полагает, что на фоне обострившегося кризиса финансовые проблемы появятся и у крупных банков других европейских стран.

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«Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие», — прокомментировал он.

В числе других слабых банков он назвал итальянский Monte dei Paschi di Siena, который является одним из старейших в мире, и немецкий Commerzbank. Задорнов считает их «хронически больными» и отмечает, что сейчас такие банки «подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом».

Отток клиентов и инвесторов банков создает проблемы с ликвидностью в первую очередь у тех организаций, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты. Негативно это сказывается и на тех игроках рынка, которые имеют несбалансированную структуру активов и склонность к разовым крупным потерям.

На фоне увеличения оттока вкладчиков банки будут вынуждены закрыться или сливаться с другими, добавил Задорнов. По его мнению, в течение ближайшего года консолидация ждет как европейские, так и американские крупные кредитные организации. Однако в отличие от США, в Европе процедура объединения банков сложнее.

Задорнов также считает, что так называемый вирус, «который сейчас бродит по Европе», не сильно повлияет на российский банковский сектор. Экономист объяснил это изоляцией России. Мировой финансовый рынок давно интегрирован, но Россия в него не входит, подчеркнул он. Несмотря на это, есть риски недоверия клиентов к банкам — они могут быть связаны с тем, что банки не предоставляют полноценную отчетность о своем финансовом положении.