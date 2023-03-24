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36 минут назад

Депутат Гусев заявил, что российские маркетплейсы отказались от продажи украинских товаров

Газета.Ruиещё 1

Теперь отечественные маркетплейсы перестанут продавать украинские товары, сообщает Baza. Об этом на встрече в ГД с представителями торговых интернет-площадок заявил депутат Гусев.

Российские маркетплейсы отказались от продажи украинских товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сегодняшней встрече в Госдуме депутат Дмитрий Гусев сообщил, что маркетплейсы добровольно отказались от торговли товарами с Украины. Это было сделано ими после коллективной просьбы со стороны депутатов.

Представители маркетплейсов, на которой присутствовали сотрудники Wildberries, OZON, Сбера и других сервисов, согласились прекратить продажу украинских товаров из-за того, что выручка компаний с Украины частично идет на финансирование ВСУ.

«Некоторые товары, что у них продаются, из прибыли финансируется украинская армия. А, значит, это — пули и гранаты в наших ребят. Спасибо, что в добровольном, одностороннем порядке отказались от торговли украинскими товарами. Это жизни наших людей», — поделился своей позицией депутат.

При этом, по данным анонимного источника Telegram-канала, на текущий момент в одном из известных маркетплейсов под запретом стоят товары под марками «Хортица» и Roshen.

Напомним, что еще в середине февраля депутат ГД Гусев призвал усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах.

Компании,Дмитрий Гусев,Рошен,Госдума,
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