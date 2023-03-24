Российские маркетплейсы отказались от продажи украинских товаров

Теперь отечественные маркетплейсы перестанут продавать украинские товары, сообщает Baza. Об этом на встрече в ГД с представителями торговых интернет-площадок заявил депутат Гусев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На сегодняшней встрече в Госдуме депутат Дмитрий Гусев сообщил, что маркетплейсы добровольно отказались от торговли товарами с Украины. Это было сделано ими после коллективной просьбы со стороны депутатов.

Представители маркетплейсов, на которой присутствовали сотрудники Wildberries, OZON, Сбера и других сервисов, согласились прекратить продажу украинских товаров из-за того, что выручка компаний с Украины частично идет на финансирование ВСУ.

«Некоторые товары, что у них продаются, из прибыли финансируется украинская армия. А, значит, это — пули и гранаты в наших ребят. Спасибо, что в добровольном, одностороннем порядке отказались от торговли украинскими товарами. Это жизни наших людей», — поделился своей позицией депутат.

При этом, по данным анонимного источника Telegram-канала, на текущий момент в одном из известных маркетплейсов под запретом стоят товары под марками «Хортица» и Roshen.