Подсчитано количество ушедших из России международных компаний

К марту 2023 года из России решили уйти 139 международных компаний. Об этом со ссылкой на данные IBC Real Estate сообщает VPost.

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Аналитики отслеживали международные компании из сферы ритейла, производства, услуг, медиа, финансов, логистики и девелопмента, присутствующие более чем на пяти рынках. Кроме того, в подсчетах были учтены только те отрасли, где иностранный бизнес был представлен наиболее сильно.

Из 419 представителей международного бизнеса, учтенных в исследовании, 139 фирм (33 процента) решили окончательно уйти из России. При этом свернуть бизнес в стране компаниям из «недружественных» стран непросто — они должны получать разрешение правительственной комиссии на продажу активов. Также от них требуют дисконт в 50 процентов и на выбор рассрочку платежа за активы на один-два года или перечисление в бюджет десятой части от суммы сделки.

Еще 19 процентов компаний передали бизнес местному топ-менеджменту, и он продолжил работать под новыми брендами. 6 процентов частично приостановили работу (например, фармкомпании, которые поставляют лишь необходимые лекарства), 4 процента отказались от инвестиций, 1 процент компаний национализировали, а оставшийся 1 процент возобновил работу.

С августа 2022-го по март 2023-го число компаний, объявивших о приостановке бизнеса в России, но не определившихся, что с ним делать дальше, сократилось с 65 до 36 процентов. По прогнозам экспертов, к концу года они окончательно решат, продолжать ли работу в стране и что делать с активами.