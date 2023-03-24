Потери основателя финтеха Block (ранее Square) и соучредителя соцсети Twitter Джека Дорси за один день составили 526 млн долларов, или 11 процентов от состояния. Этому предшествовал выход расследования Hindenburg Research, пишет Bloomberg.
В настоящее время состояние оценивается примерно в 4,4 млрд долларов. Большая часть средств была вложена в Block. Доля бизнесмена составляет три млрд долларов.
Накануне акции Block по итогам торгов продемонстрировали падение на 14,8 процента, до 61,57 доллара за штуку. Однако в моменте снижение в четверг достигало 22 процентов.
Агентство связало падение акций с публикацией расследования Hindenburg Research, в котором говорится, что платежная платформа завышала число своих пользователей и занижала затраты на привлечение клиентов.
Ранее Bloomberg сообщало о сокращении состояния американского миллиардера Чарльза Шваба на $2,9 млрд после банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) и последовавшего за этим падения акций ряда крупных банков по всему миру.