Названо число покинувших Россию международных компаний

По состоянию на март текущего года решение покинуть российский рынок приняли 139 иностранных фирм. Об этом свидетельствуют данные IBC Real Estate, передает VPost.
В ходе исследования за основу были взяты сферы финансов, ретейла, девелопмента, производства, медиа, логистики и услуг. Также аналитики учитывали отрасли, где бизнес был представлен наиболее сильно.
Вместе с тем подчеркивается, что сворачивание бизнеса в стране является достаточно проблематичным процессом. Компаниям нужно получить разрешение на продажу активов.
19 процентов фирм приняли решение о передаче бизнеса местному топ-менеджменту. Компании сменили названия брендов. О частичной приостановке работы объявили 6 процентов компаний. Перестали инвестировать 4% фирм. Также отмечается, что 1 процент компаний национализировали, а оставшийся 1 процент решил возобновить деятельность.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия окажет поддержку тем иностранным фирмам, которые захотят реализовывать проекты на территории страны. Он указал на то, что российская сторона создавала «все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России».