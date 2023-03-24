Названо число покинувших Россию международных компаний

По состоянию на март текущего года решение покинуть российский рынок приняли 139 иностранных фирм. Об этом свидетельствуют данные IBC Real Estate, передает VPost.

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В ходе исследования за основу были взяты сферы финансов, ретейла, девелопмента, производства, медиа, логистики и услуг. Также аналитики учитывали отрасли, где бизнес был представлен наиболее сильно.

Вместе с тем подчеркивается, что сворачивание бизнеса в стране является достаточно проблематичным процессом. Компаниям нужно получить разрешение на продажу активов.

19 процентов фирм приняли решение о передаче бизнеса местному топ-менеджменту. Компании сменили названия брендов. О частичной приостановке работы объявили 6 процентов компаний. Перестали инвестировать 4% фирм. Также отмечается, что 1 процент компаний национализировали, а оставшийся 1 процент решил возобновить деятельность.