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19 минут назад

Raiffeisen Bank International: деятельность в РФ не противоречит нормам ЕС

Лера Букина

Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что деятельность банковской группы на территории РФ не противоречит условиям, выдвинутым ранее властями Австрии и Евросоюза, передает газета Der Standart.

Raiffeisen Bank International: деятельность в РФ не противоречит нормам ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В финансовой организации подчеркнули, что RBI «строго соблюдает все требования, стран, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины».

В банке обратили внимание на то, что RBI не работает в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, там указали на отсутствие в регионах дочерних фирм.

Издание отмечает, что банковской группе удалось найти потенциального покупателя, однако сделка в последний момент сорвалась из-за включения его в санкционный список ЕС.

Как стало известно, Raiffeisenbank объявил о прекращении с 15 февраля переводов денежных средств в Россию и Белоруссию в соответствии с западными рестрикциями. Как указали в банке, такого рода операции проверяли на соответствие санкционным предписаниям. Однако, как уточняется, кредитная организация решила прибегнуть к полной остановке переводов.

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