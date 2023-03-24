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25 минут назад

Глава Citigroup заявила, что мобильные приложения ускорили банкротства банков в США

Газета.Ru

Приложения банков в смартфонах позволили клиентам переводить миллионы долларов несколькими нажатиями, что в корне изменило формат поведения банкиров и реакцию финансовых регуляторов на риски крушения кредитных организаций. Об этом заявила главный исполнительный директор (СЕО) Citigroup Джейн Фрейзер на мероприятии Экономического клуба Вашингтона, написало агентство Bloomberg.

Глава Citigroup: мобильные приложения ускорили банкротства банков в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Была пара твитов, а затем все произошло гораздо быстрее, чем когда-либо случалось в истории. И, честно говоря, я думаю, что регулирующие органы проделали хорошую работу, отреагировав очень быстро", — сказала Фрейзер.

По ее словам, банкротство коснулось лишь нескольких банков, а крупнейшие кредитные структуры в США по-прежнему достаточно капитализированы. СОЕ Citigroup добавила, что происходящее не является кредитным кризисом, как это было в 2008 году.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет. На этой неделе бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд выразил мнение, согласно которому еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как американские власти решат структурную проблему. Lehman Brothers обанкротился в 2008 году. Падение этой организации принято считать началом мирового финансового кризиса.

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