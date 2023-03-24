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29 минут назад

В Швейцарии началось расследование в связи с выкупом Credit Suisse

Елена Прошина

В Швейцарии стартовало расследование действий власти в связи с выкупом банком UBS одного из крупнейших банков страны Credit Suisse. Об этом говорится на сайте швейцарского парламента.

В Швейцарии началось расследование в связи с выкупом Credit Suisse
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«CDG-E решила начать расследование действий властей в контексте кризиса Credit Suisse и его поглощения UBS», – говорится в сообщении.

Уточняется, что главный вопрос, который стоит перед следствием, заключается в том, были ли действия властей Швеции эффективными и правомерными.

Ранее крупнейший швейцарский банк UBS заявил о намерении выкупить Credit Suisse за два миллиарда долларов.

Компании,
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