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1 час назад

Крупнейшая логистическая компания Китая отказалась отгружать в Россию одежду из-за санкций

Газета.Ru

Крупнейшая логистическая компания Китая — OOCL Logistics – отказалась из-за санкций отгружать в Россию товар, в частности брюки и юбки. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Крупнейшая логистическая компания Китая отказалась отгружать в РФ одежду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В связи с текущей обстановкой в мире китайская OOCL Logistics отказалась из-за санкций отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда. Эти подробности сообщил Baza источник, работающий с закупками в российской компании — её название наш собеседник попросил не разглашать», — следует из поста.

Предполагалось, что одежду доставят из китайских городов во Владивосток, а из него – по России.

«Но представители OOCL объяснили, что не будут принимать товары от поставщиков российской компании, а также не собираются грузить их в контейнеры и передавать стороннему перевозчику. Из-за этого организации теперь нужно срочно искать обходные пути и новые склады», — говорится в посте.

До недавнего времени OOCL работала с российскими клиентами в обычном режиме.

Владельцем OOCL Logistics является Orient Overseas — одна из крупнейших в мире логистических компаний по контейнерным перевозкам.

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