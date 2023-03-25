Крупнейшая логистическая компания Китая отказалась отгружать в РФ одежду

«В связи с текущей обстановкой в мире китайская OOCL Logistics отказалась из-за санкций отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда. Эти подробности сообщил Baza источник, работающий с закупками в российской компании — её название наш собеседник попросил не разглашать», — следует из поста.