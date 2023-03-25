Крупнейшая логистическая компания Китая прекратила отгрузки в РФ ряда товаров

В качестве причины отказа в компании OOCL называют санкции. Каких категорий товаров коснулись изменения и как российские контрагенты OOCL изменят свои логистические цепочки?
OOCL Logistics, управляющая флотом из 70 контейнеровозов, среди которых есть два ледокола, перестала отгружать во Владивосток со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другую одежду. Об этом сообщает Тelegram-канал Baza со ссылкой на источник, работающий с закупками в одной из российских компаний, сотрудничающих с OOCL Logistics. В качестве причины отказа в компании называют санкции. Представители OOCL объяснили, что не будут принимать товары от поставщиков российской компании, а также не намерены грузить их в контейнеры и передавать стороннему перевозчику.
До недавнего времени OOCL продолжала сотрудничество с российскими клиентами в обычном режиме. С чем связаны изменения в политике компании, не уточняется.
Комментирует гендиректор FINN FLARE Ксения Рясова. 30% продукции ее компании отшивается в Китае:
Ксения Рясова гендиректор FINN FLARE:
«Мы очень сильно попали в прошлом году, когда началась СВО, у нас товар вела немецкая логистическая компания и товар встал. То есть в Манчжурии на границе Китая с Россией стояло несколько контейнеров и в Гамбурге те контейнера, которые были из Бангладеш и из Вьетнама. И после этого мы выстроили свои логистические цепочки так, чтобы не работать ни с какими иностранными логистическими компаниями. Мы работаем с российскими логистическими компания и у нас в этом году товар просто приезжает как часы, все вовремя, и даже много раньше, чем мы ожидали. Уже, например, дошла летняя коллекция, хотя лето еще не скоро. Понимаете, санкционная одежда — это, например, одежда компании Nike, я образно говорю, то есть это чья-та одежда, а просто одежда, которую производят российские компании в Китае, отгружают. Это не отгружают параллельный импорт. Те компании, которые сами решили, что мы не поставляем товары в Россию, его нет. А под санкции попала исключительно одежда, где цена одной единицы свыше 300 евро. Это только люкс попал под санкции, остальная одежда — это решение самих компаний не поставлять одежду своего бренда в Россию. Никаких санкций на массмаркет не вводилось. Вполне возможно, что логистическая компания, чтобы не попасть под санкции в остальном мире и отказалась возить, это конкретно решение этой логистической компании».
Штаб-квартира OOCL располагается в Гонконге. Прежде она принадлежала одной из крупнейших в мире логистических компаний по контейнерным перевозкам Orient Overseas. Контрольный пакет акций последней в 2018 году приобрела китайская госкомпания Cosco Shipping почти за 6,5 миллиарда долларов. По состоянию на март 2020 года у OОCL более 320 офисов в 70 странах. OOCL Logistics имеет обширную сеть из более чем 140 офисов в 40 странах. Всем крупным компаниям были даны определенные указания, касающееся экспорта в Россию. Но каждая из них принимает свое решение по этому вопросу. А на фоне этого процветает теневой бизнес.
Комментирует президент Союза русских байеров Елена Бугранова:
— Это неофициальные поставки, замена названий компаний, лиц поставляющих. Не все соблюдают официальные таможенные правила, и очень много сейчас компаний, которые действуют так, как действовали когда-то в 90-х годах.
— То есть челноками, грубо говоря.
— Не только челноками, хотя это тоже сейчас распространенная достаточно, но это маленькие объемы. А большие объемы проходят через компании более крупные, которые имеют каждая свои схемы. Это касается транспортировки и растамаживания. Идет увеличение доставки и сроков доставки. То есть суммы, которые оплачиваются, они замораживаются на более длительный период, что тоже является удорожанием. Поэтому процентов 20-30 удорожание есть однозначно. Хотя при этом экономятся налоги, потому что официальные налоговые ставки достаточно высоки.
— Это начало чего может быть тогда, если крупнейший логист Китая европейскую санкционку перестал отгружать? А до этого отгружал, несмотря на санкции.
— Мой опыт показывает, что незаменимых нет. Даже когда крупные игроки по каким-то причинам выходят из игры, то существует много мелких, которые этим занимаются. И я не думаю, что какие-то катастрофические последствия нас ожидают. Бизнесмены люди предприимчивые и всегда что-нибудь придумывают.
Это уже третий случай, когда с товарами из «дружественных» стран возникают проблемы. Ранее Турция прекратила транзит в Россию товаров, которые подпадают под западные санкции. Решение было принято под давлением США и Европы. А накануне стало известно, что Казахстан вводит систему мониторинга грузов, чтобы в реальном времени следить, кто и что возит через границы республики. Таким образом Астана рассчитывает уменьшить риски вторичных санкций. Но, как пишет The Telegraph (ссылка ведет на заблокированный в России ресурс), в ЕС уже рассматривают введение санкций соседей России, которые помогают ей в параллельном импорте.