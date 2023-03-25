Крупнейшая логистическая компания Китая прекратила отгрузки в РФ ряда товаров

«Мы очень сильно попали в прошлом году, когда началась СВО, у нас товар вела немецкая логистическая компания и товар встал. То есть в Манчжурии на границе Китая с Россией стояло несколько контейнеров и в Гамбурге те контейнера, которые были из Бангладеш и из Вьетнама. И после этого мы выстроили свои логистические цепочки так, чтобы не работать ни с какими иностранными логистическими компаниями. Мы работаем с российскими логистическими компания и у нас в этом году товар просто приезжает как часы, все вовремя, и даже много раньше, чем мы ожидали. Уже, например, дошла летняя коллекция, хотя лето еще не скоро. Понимаете, санкционная одежда — это, например, одежда компании Nike, я образно говорю, то есть это чья-та одежда, а просто одежда, которую производят российские компании в Китае, отгружают. Это не отгружают параллельный импорт. Те компании, которые сами решили, что мы не поставляем товары в Россию, его нет. А под санкции попала исключительно одежда, где цена одной единицы свыше 300 евро. Это только люкс попал под санкции, остальная одежда — это решение самих компаний не поставлять одежду своего бренда в Россию. Никаких санкций на массмаркет не вводилось. Вполне возможно, что логистическая компания, чтобы не попасть под санкции в остальном мире и отказалась возить, это конкретно решение этой логистической компании».