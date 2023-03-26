Американские вкладчики сняли около 100 миллиардов долларов после краха SVB

Американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов в течение нескольких дней после краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает телеканал CNBC.

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При этом регуляторы продолжат заверять общественность в стабильности финансовой системы, уточняется в материале.

По данным Федеральной резервной системы США, с 10 марта, когда банк обанкротился, по 15 марта клиенты сняли 98,4 миллиарда долларов. На счетах банков осталось более 17,5 триллиона долларов. Снятые средства составили 0,6 процента от общего объема американских вкладов.