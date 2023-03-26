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1 час назад

Американские вкладчики сняли около 100 миллиардов долларов после краха SVB

Lenta.ruиещё 2

Американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов в течение нескольких дней после краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает телеканал CNBC.

Американские вкладчики сняли около 100 миллиардов долларов после краха SVB
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом регуляторы продолжат заверять общественность в стабильности финансовой системы, уточняется в материале.

По данным Федеральной резервной системы США, с 10 марта, когда банк обанкротился, по 15 марта клиенты сняли 98,4 миллиарда долларов. На счетах банков осталось более 17,5 триллиона долларов. Снятые средства составили 0,6 процента от общего объема американских вкладов.

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.

Компании,Крах,ФРС,
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