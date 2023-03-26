"Татнефть" стала владельцем завода по изготовлению шин Nokian Tyres в Ленобласти

Компания "Татнефть" стала владельцем 100% долей в шинном заводе финской компании Nokian Tyres, расположенном в городе Всеволожск в Ленинградской области. Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Кроме того, во владение "Татнефти" полностью перешла компания ООО "Хакка инвест", которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Соответствующие изменения внесены в реестр 24 марта.

В феврале ФАС одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres. Затем сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Стоимость сделки составила €285 млн.

Ранее обе компании сообщили о достижении договоренности по продаже "Татнефти" российских активов Nokian Tyres, включая завод в городе Всеволожск.