"Татнефть" стала владельцем завода по изготовлению шин Nokian Tyres в Ленобласти

Компания "Татнефть" стала владельцем 100% долей в шинном заводе финской компании Nokian Tyres, расположенном в городе Всеволожск в Ленинградской области. Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Кроме того, во владение "Татнефти" полностью перешла компания ООО "Хакка инвест", которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Соответствующие изменения внесены в реестр 24 марта.
В феврале ФАС одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres. Затем сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Стоимость сделки составила €285 млн.
Ранее обе компании сообщили о достижении договоренности по продаже "Татнефти" российских активов Nokian Tyres, включая завод в городе Всеволожск.
В конце июня 2022 года Nokian Tyres приняла решение уйти с российского рынка. В компании заявляли, что рассматриваются несколько различных вариантов ухода, включая деятельность в стране в "автономном режиме". При этом сообщалось, что завод во Всеволожске, мощность которого оценивается в 16 млн шин в год, продолжит выпуск продукции. Но позже в компании заявляли, что возможен простой завода из-за нехватки сырья.