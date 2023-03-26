Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Corriere della Sera: в Италии подали в суд бизнесмены из РФ из-за конфискации имущества

Газета.Ru

В Италии десять российских бизнесменов пытаются оспорить решение итальянских властей в специализированном суде по административным делам (ТАР) о конфискации их имущества в стране. Как заявляют адвокаты россиян, конфискованное имущество принадлежит независимым фондам, а не указанным лицам, сообщает итальянская газета Corriere della Sera, передает ТАСС.

Бизнесмены из РФ подали в суд в Италии из-за конфискации имущества
Фото: UnsplashUnsplash

В статье итальянской газеты упоминаются имена российских бизнесменов Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Алишера Усманова и других.

По данным газеты, всего в Италии было конфисковано различное имущество, в том числе яхты, виллы и самолеты, у 28 попавших в санкционные списки ЕС россиян. Общая сумма замороженных активов оценивается примерно в €2,7 млрд.

Как отмечает агентство, ТАР отклонил ходатайство зарегистрированной на британских Виргинских островах компании Asmare по поводу яхты Lady M, которая была конфискована в Сан-Ремо и приписывается Мордашову. Судно ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит компании, якобы связанной с женой Мордашова.

В России отреагировали на планы США ужесточить санкции

В ноябре Bloomberg писал, что на содержание конфискованной яхты Amadea, которая якобы принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, придется потратить около $10 млн в год, а власти Италии должны будут заплатить за содержание задержанных ими судов $40 млн.

Компании,Андрей Мельниченко,Алишер Усманов,Сулейман Керимов,Алексей Мордашов,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий