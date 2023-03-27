Япония продолжит участвовать в газовых проектах с Россией

Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, такие проекты важны с точки зрения энергетической безопасности.

«Проекты на Сахалине [важны] для обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы сохраним долю в них», — подчеркнул Фумио Кисида. Его слова передает РИА Новости. Премьер отметил, что его страна в вопросах обеспечения энергии сотрудничает не только с Россией, а также с членами «большой семерки» (G7).

Ранее сообщалось, что страны G7 готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Также замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что Россия не собирается подписывать мирный договор с Японией из-за антироссийской позиции последней. Тем не менее обозреватели французской газеты Le Monde подчеркивали, что несмотря на свои политические убеждения, Япония не может отказаться от участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2».