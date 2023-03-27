У «Кулинарной лавки братьев Караваевых» сменился владелец

Сделка состоялась в марте. Новый учредитель появился у юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых».

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Компания ООО «ТД НМ», согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит её гендиректору Александру Ерастову и Наталии Ерастовой на паритетных началах. Продажу «Кулинарной лавки братьев Караваевых» компании «Нефтьмагистраль» подтвердил РБК источник, близкий к одному из совладельцев сети, не уточнив суммы и других подробностей сделки.

Кулинарная сеть представлена только в Москве. На данный момент работают 42 заведения, указано на официальном сайте компании.