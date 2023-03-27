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1 час назад

«Кулинарную лавку братьев Караваевых» купил владелец АЗС «Нефтьмагистраль»

Говорит Москваиещё 1

Сделка состоялась в марте. Новый учредитель появился у юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых».

У «Кулинарной лавки братьев Караваевых» сменился владелец
Фото: ТАССТАСС

Компания ООО «ТД НМ», согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит её гендиректору Александру Ерастову и Наталии Ерастовой на паритетных началах. Продажу «Кулинарной лавки братьев Караваевых» компании «Нефтьмагистраль» подтвердил РБК источник, близкий к одному из совладельцев сети, не уточнив суммы и других подробностей сделки.

Кулинарная сеть представлена только в Москве. На данный момент работают 42 заведения, указано на официальном сайте компании.

В 2012 году «Нефтьмагистраль» открыла на заправке первый ресторан «Магбургер». В 2019 году «Нефтьмагистраль» запустила производство продуктов и кофе под брендом «Гурманика».

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