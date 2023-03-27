ЦБ Украины дал обещание по эмиссии денег

Власти Украины начали постепенно отказывать от выпуска новых гривенных купюр в начале текущего года. Так, в январе местное Министерство финансов (Минфин) разместил облигации внутреннего займа без эмиссии. Это произошло впервые с начала обострения конфликта с Россией. Кроме того, в бюджете на 2023 год также не предусмотрено финансирование военных действий за счет дополнительной печати гривны, пояснил он. "Это (дополнительная эмиссия гривны - "Газета.Ru") было быстрое средство, но очень опасное", - заключил Пышный. 28 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что по итогам декабря 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) планирует эмиссию новых купюр на общую сумму 30 млрд гривен.