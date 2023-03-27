Стало известно о возвращении в Китай основателя Alibaba

The Wall Street Journal сообщает о возвращении в Китай основателя Alibaba Group, миллиардера Джека Ма.

Он был замечен в школе Yungu School, в которой учатся в основном дети сотрудников компании. Ее финансирует Alibaba.

Ранее агентство Bloobmerg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти Китая пытались добиться возвращения основателя компании Alibaba и финтеха Ant Group Джека Ма в страну, который покинул ее после того, как раскритиковал решение Пекина отменить IPO Ant Group.

Отмечалось, что власти обращались к Ма с просьбой вернуться и продемонстрировать государственную поддержку бизнес-сообществу.

IPO Ant Group готовилась к проведению в 2020 году самого большое IPO в истории. Она собиралась разместить акции на $34 млрд при оценке выше $313 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах. Размещение отменили за несколько дней до начала из-за позиции властей КНР. Ма выступил с критикой и покинул страну.