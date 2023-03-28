Американский фармацевтический гигант уйдет из России

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly, специализирующаяся на производстве инсулина, решила покинуть российский рынок и передать бизнес своему партнеру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на бывших сотрудников российского подразделения.

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Отмечается, что производитель смог почти в полтора раза нарастить выручку в России перед кризисом — до 14 миллиардов рублей.

Передача подразделения Eli Lilly в управление Swixx Biopharma позволит компании сохранить хотя бы один процент на рынке, чтобы вернуться после нормализации ситуации, говорится в материале.