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16 минут назад

В крупных городах России сократилось число салонов связи

Lenta.ru

В российских городах-миллионниках сократилось число салонов связи операторов в среднем на 5,5 процента. Об этом сообщает «Коммерсант».

В крупных городах России сократилось число салонов связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольшее сокращение точек продаж зафиксировано в Омске — почти на 15 процентов, в Москве, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде — на 7 процентов.

Отмечается, что это связано со снижением доходов населения и оптимизацией бюджета операторов. При этом дальнейшего снижения числа салонов ждать не стоит, утверждают эксперты.

По словам представителя МТС, компания будет закрывать точки в локациях с небольшим потоком клиентов и открывать магазины в более выгодных местах.

«По итогу розничная сеть будет постепенно уменьшаться», — заверил оператор.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минцифры дано поручение создать единый оператор мобильной связи, который будет обеспечивать связью четыре новых российских региона. На данный момент в новых регионах отслеживается качество мобильной связи, а также собирается обратная связь от местных жителей.

«Тарифы в настоящий момент на уровне общероссийских», — добавил Чернышенко.

Компании,Дмитрий Чернышенко,Коммерсант,МТС,
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