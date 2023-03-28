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1 час назад

Reuters: власти Франции провели обыски в офисах нескольких крупных банков

Газета.Ru

Французские власти во вторник провели обыски в офисах нескольких крупных банков, в том числе французских Societe Generale и BNP Paribas, а также британского HSBC. Банки подозреваются в отмывании денег и мошенничестве с налогами. Об этом Reuters сообщил представитель финансовой прокуратуры PNF.

Власти Франции провели обыски в офисах крупных банков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель подтвердил более ранние сообщения газеты Le Monde, в которых говорилось, что расследование было связано с лишением дивидендов.

Банки несколько лет назад уже обвиняли в отмывании денег, сообщали СМИ.

Ранее китайские власти провели обыск в офисе американской Mintz Group в Пекине. Деятельность компании приостановлена, пять сотрудников задержаны. В Mintz отметили, что компания не получала предварительных уведомлений о предпринятых китайскими властями действиях, а также по поводу какого-либо возбужденного в отношении нее дела. Компания заявила, что готова работать с китайскими властями, чтобы «разрешить любое недоразумение, которое могло привести к этим событиям», и что ее главной заботой является безопасность и благополучие коллег в Китае.

Компании,
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