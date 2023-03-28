Власти Франции провели обыски в офисах крупных банков

Французские власти во вторник провели обыски в офисах нескольких крупных банков, в том числе французских Societe Generale и BNP Paribas, а также британского HSBC. Банки подозреваются в отмывании денег и мошенничестве с налогами. Об этом Reuters сообщил представитель финансовой прокуратуры PNF.

Представитель подтвердил более ранние сообщения газеты Le Monde, в которых говорилось, что расследование было связано с лишением дивидендов.

Банки несколько лет назад уже обвиняли в отмывании денег, сообщали СМИ.