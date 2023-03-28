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1 час назад

Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку Microsoft

RT на русском

Германское федеральное ведомство по делам картелей начало проверку американской корпорации Microsoft.

Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку Microsoft
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора, американскую корпорацию проверяют на предмет влияния на рыночную конкуренцию.

«28 марта 2023 года федеральное ведомство по делам картелей завело дело против Microsoft, чтобы выяснить, имеет ли компания выдающееся значение для конкуренции, охватывающее все рынки», — заявило ведомство.

Если корпорацию уличат в антиконкурентных практиках — данное дело будет решаться уже на уровне Европейской комиссии.

В январе сообщалось, что ЕС готовит антимонопольное расследование против Microsoft.

Компании,Еврокомиссия,Microsoft,ЕС,
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