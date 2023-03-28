Прокуратура Франции начала обыски в крупнейших банках страны

Финансовая прокуратура Франции начала обыски по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег. Они ведутся в крупнейших банках страны Societe Generale, BNP Paribas, Exane и Natixis, а также в британском HSBC, сообщает Bloomberg.

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Поводом для разбирательства стал механизм, в рамках которого эмитенты передавали свои ценные бумаги иностранным инвесторам перед выплатой дивидендов. Получив налоговые льготы, акции возвращали, а сэкономленные на уплате обязательных платежей средства делили между участниками схемы. Подозреваемым грозят коллективные штрафы в размере более одного миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов по текущему курсу).

Французское расследование готовилось в течение нескольких месяцев. В нем участвуют 16 местных магистратов, более 150 следователей и шесть прокуроров из Кельна. В Германии боролись с похожей схемой, которая позволяла продавцам коротких позиций и фактическим владельцам акций претендовать на налоговые льготы по дивидендам, выплаченным только один раз.