В России оценили сообщения о плане тысяч иностранных компаний уйти из страны

«Я думаю, что сообщения о том, что 2000 компаний хотят уйти из России, фейк. Хотя и возможно, что у кого-то такое желание есть. На сегодняшний день вкладывать инвестиции, работать в России, выпускать продукцию выгодно. Так что нужды выводить предприятия с территории страны я не вижу», — заключил депутат.