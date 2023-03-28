Китай планирует поддерживать деятельность Apple на своей территории

Председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе заявил, что власти Китая собираются поддерживать деятельность компании Apple на территории страны. Об этом говорится на официальном сайте китайского ведомства.

Такое заявление Шаньцзе сделал во время встречи с исполнительным директором Apple Тимом Куком, которая прошла в Пекине.

«Китайское правительство будет неуклонно проводить в жизнь основную государственную политику по осуществлению открытости внешнему миру. Государственный комитет по делам развития и реформ продолжит последовательно поддерживать компании с иностранным капиталом, включая Apple, в их бизнесе в Китае», – сказано в сообщении.

Кроме того, во время встречи был поднят вопрос дальнейших перспектив китайского рынка, а также стабилизации производственных цепочек и поставок.