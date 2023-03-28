Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Китай планирует поддерживать деятельность Apple на своей территории

Елена Прошина

Председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе заявил, что власти Китая собираются поддерживать деятельность компании Apple на территории страны. Об этом говорится на официальном сайте китайского ведомства.

Китай планирует поддерживать деятельность Apple на своей территории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Шаньцзе сделал во время встречи с исполнительным директором Apple Тимом Куком, которая прошла в Пекине.

«Китайское правительство будет неуклонно проводить в жизнь основную государственную политику по осуществлению открытости внешнему миру. Государственный комитет по делам развития и реформ продолжит последовательно поддерживать компании с иностранным капиталом, включая Apple, в их бизнесе в Китае», – сказано в сообщении.

Кроме того, во время встречи был поднят вопрос дальнейших перспектив китайского рынка, а также стабилизации производственных цепочек и поставок.

Ранее Тим Кук также оценил сотрудничество между Apple и Китаем.

Компании,Тим Кук,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий