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13 минут назад

Wildberries усилит контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке

ТАСС

Онлайн-ретейлер Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке и перестает принимать товары без документов Государственной интегрированной информационной системы драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом говорится в сообщении компании.

Wildberries усилит контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Wildberries перестает принимать ювелирные изделия без подтверждения документов на них в Государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Данное правило вводится на всех складах компании", - говорится в сообщении.

В целом компания усиливает контроль за качеством продукции на площадке и защитой предпринимателей от нарушений их авторских прав со стороны других участников рынка: заработал сервис Wildberries "Цифровой арбитраж", проведена интеграция с реестрами Роскачества и Росаккредитации, а также свидетельств государственной регистрации по БАДам от ЕАЭК для дополнительной верификация товаров на площадке. Совместно с другими маркетплейсами создана единая информационная система "Антиконтрафакт", отметили в пресс-службе ретейлера.

Компании,Росаккредитация,
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