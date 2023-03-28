Wildberries усилит контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке

Онлайн-ретейлер Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке и перестает принимать товары без документов Государственной интегрированной информационной системы драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом говорится в сообщении компании.

"Wildberries перестает принимать ювелирные изделия без подтверждения документов на них в Государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Данное правило вводится на всех складах компании", - говорится в сообщении.

В целом компания усиливает контроль за качеством продукции на площадке и защитой предпринимателей от нарушений их авторских прав со стороны других участников рынка: заработал сервис Wildberries "Цифровой арбитраж", проведена интеграция с реестрами Роскачества и Росаккредитации, а также свидетельств государственной регистрации по БАДам от ЕАЭК для дополнительной верификация товаров на площадке. Совместно с другими маркетплейсами создана единая информационная система "Антиконтрафакт", отметили в пресс-службе ретейлера.