Российская грузовая компания возобновила полеты после года простоя

Российская грузовая компания AirBridgeCargo возобновила полеты после года простоя
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo планирует восстановить полеты на самолетах Ил-96 после годового простоя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к группе «Волга-Днепр», а также к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что компания прекратила летать в марте прошлого года. Причиной стали введенные в ответ на проведение Россией СВО санкции. Кроме того, были закрыты привычные международные рынки. Отмечается также, что в парке авиакомпании ранее были только иностранные самолеты.
Парк авиакомпании на данный момент состоит из 17 самолетов Boeing 747 и одного Boeing 777, при этом российские самолеты компания до этих пор не использовала.