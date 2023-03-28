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Российская грузовая компания AirBridgeCargo возобновила полеты после года простоя

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Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo планирует восстановить полеты на самолетах Ил-96 после годового простоя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к группе «Волга-Днепр», а также к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Российская грузовая компания возобновила полеты после года простоя
© соцсети

Отмечается, что компания прекратила летать в марте прошлого года. Причиной стали введенные в ответ на проведение Россией СВО санкции. Кроме того, были закрыты привычные международные рынки. Отмечается также, что в парке авиакомпании ранее были только иностранные самолеты.

Парк авиакомпании на данный момент состоит из 17 самолетов Boeing 747 и одного Boeing 777, при этом российские самолеты компания до этих пор не использовала.

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