Российская грузовая компания возобновила полеты после года простоя

Крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo планирует восстановить полеты на самолетах Ил-96 после годового простоя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к группе «Волга-Днепр», а также к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Отмечается, что компания прекратила летать в марте прошлого года. Причиной стали введенные в ответ на проведение Россией СВО санкции. Кроме того, были закрыты привычные международные рынки. Отмечается также, что в парке авиакомпании ранее были только иностранные самолеты.