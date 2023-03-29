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17 минут назад

Россия отменит роуминг c несколькими странами

Елена Прошина

Российские власти отменят международный мобильный роуминг со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщают «Ведомости».

Россия отменит роуминг c несколькими странами
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о Киргизии, Казахстане и Армении. Как ожидается, это произойдет к 2025 году. Соответствующий запрос в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России был направлен со стороны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ранее ЕЭК запрашивала информацию о справедливых сотовых тарифах в международном роуминге. Комиссия просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости услуг мобильной связи абонентам государств-членов ЕАЭС. Также содержится требование о полученных доходах.

Согласно дорожной карте отмены роуминга со странами ЕАЭС, операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества на своих сетях мобильной связи. До конца 2024 года компании должны закончить разработку правил использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов ЕАЭС, а к первому кварталу 2025 года ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств Союза.

Компании,Минэкономразвития,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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