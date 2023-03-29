Россия отменит роуминг c несколькими странами

Российские власти отменят международный мобильный роуминг со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщают «Ведомости».

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Речь идет о Киргизии, Казахстане и Армении. Как ожидается, это произойдет к 2025 году. Соответствующий запрос в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России был направлен со стороны Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ранее ЕЭК запрашивала информацию о справедливых сотовых тарифах в международном роуминге. Комиссия просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости услуг мобильной связи абонентам государств-членов ЕАЭС. Также содержится требование о полученных доходах.