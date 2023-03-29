Выручка "Вкусно — и точка" сократилась на несколько млрд рублей в 2022 году

Основная операционная структура сети «Вкусно — и точка» — компания «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») — по итогам 2022 года получила выручку меньше на 2,3% относительно 2021 года. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на отчетность организации.

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Выручка компании по итогам прошлого года составила 73,5 млрд руб., чистый убыток — 11,3 млрд руб. За 2021 год компания отчитывалась о прибыли в 2 млрд руб.

В то же время компания «ДВРП» (через которую «Вкусно — и точка» развивает сеть на Дальнем Востоке) в 2022 году получила выручку в 667,7 млн руб. Рост по сравнению с 2021 годом составил 3,6%.

Во «Вкусно — и точка» отметили, что сравнивать показатели доходности за 2022 и 2021 годы некорректно, поскольку предприятия сети не работали с середины марта до июня 2022 года и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября.