Pepsi представила новый логотип

Американская компания PepsiCo впервые за последние 15 лет представила новый логотип прохладительного напитка Pepsi в преддверии своего 125-летия. Об этом во вторник сообщила газета USA Today.

Фото: YouTube/Pepsi YouTube/Pepsi

На новом товарном знаке выполнена надпись Pepsi жирным шрифтом черного цвета, помещенная в круг с красной, белой и синей волнообразными полосами и черным контуром. По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, новый логотип должен "придавать больше энергии, уверенности и смелости".

По данным газеты, компания начала разрабатывать обновленную торговую мару несколько лет назад, опираясь на дизайн 70-80-х, который, согласно опросам, до сих пор пользуется популярностью у потребителей.

"Нашей задачей было взять что-то, что было частью нашего наследия и нашего прошлого, и привнести в наше настоящее и будущее," - заявил директор PepsiCo по маркетингу Тодд Каплан.