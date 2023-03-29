Pepsi представила новый логотип

Американская компания PepsiCo впервые за последние 15 лет представила новый логотип прохладительного напитка Pepsi в преддверии своего 125-летия. Об этом во вторник сообщила газета USA Today.
На новом товарном знаке выполнена надпись Pepsi жирным шрифтом черного цвета, помещенная в круг с красной, белой и синей волнообразными полосами и черным контуром. По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, новый логотип должен "придавать больше энергии, уверенности и смелости".
По данным газеты, компания начала разрабатывать обновленную торговую мару несколько лет назад, опираясь на дизайн 70-80-х, который, согласно опросам, до сих пор пользуется популярностью у потребителей.
"Нашей задачей было взять что-то, что было частью нашего наследия и нашего прошлого, и привнести в наше настоящее и будущее," - заявил директор PepsiCo по маркетингу Тодд Каплан.
Продажи напитка в упаковке с обновленным дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде и в 2024 году в других странах. В 2022 году PepsiCo приостановила продажу и производство напитков, а также инвестиции и рекламную деятельность в России.