Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Pepsi показала новый логотип

Компания Pepsi показала новый логотип фирмы, сообщают USA Today и CNN.

Его обновили впервые за 15 лет. Логотип будет использоваться в США и Канаде предстоящей осенью. При этом на мировых рынках он появится в следующем году.

Новый логотип выполнен следующим образом: слово PEPSI расположили поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части размещена полоса красного цвета, в нижней — синего. Название бренда выделили жирным шрифтом.

По словам директора по маркетингу Pepsi Тодда Каплана, логотип похож на тот товарный знак, который использовался в 70-80-х годах. Но цвета тогда были более блеклыми. Он подчеркнул, что картинка «не излучала той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд».

YouTube/Pepsi

Главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини также объяснил новый дизайн стремлением придать логотипу больше смелости.

Ранее сообщалось, что, по данным компании NielsenIQ, остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России повлекла за собой резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара. Результаты исследования свидетельствуют о снижении натуральных продаж такой продукции почти на 10%, а также ее доли до 8,5% рынка год к году, отметило издание.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий