Компания Pepsi показала новый логотип фирмы, сообщают USA Today и CNN.

Его обновили впервые за 15 лет. Логотип будет использоваться в США и Канаде предстоящей осенью. При этом на мировых рынках он появится в следующем году.

Новый логотип выполнен следующим образом: слово PEPSI расположили поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части размещена полоса красного цвета, в нижней — синего. Название бренда выделили жирным шрифтом.

По словам директора по маркетингу Pepsi Тодда Каплана, логотип похож на тот товарный знак, который использовался в 70-80-х годах. Но цвета тогда были более блеклыми. Он подчеркнул, что картинка «не излучала той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд».

YouTube/Pepsi

Главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини также объяснил новый дизайн стремлением придать логотипу больше смелости.