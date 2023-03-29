Pepsi показала новый логотип
Его обновили впервые за 15 лет. Логотип будет использоваться в США и Канаде предстоящей осенью. При этом на мировых рынках он появится в следующем году.
Новый логотип выполнен следующим образом: слово PEPSI расположили поверх волнообразной белой полосы в центре круга, в верхней части размещена полоса красного цвета, в нижней — синего. Название бренда выделили жирным шрифтом.
По словам директора по маркетингу Pepsi Тодда Каплана, логотип похож на тот товарный знак, который использовался в 70-80-х годах. Но цвета тогда были более блеклыми. Он подчеркнул, что картинка «не излучала той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд».
Главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини также объяснил новый дизайн стремлением придать логотипу больше смелости.
Ранее сообщалось, что, по данным компании NielsenIQ, остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России повлекла за собой резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара. Результаты исследования свидетельствуют о снижении натуральных продаж такой продукции почти на 10%, а также ее доли до 8,5% рынка год к году, отметило издание.