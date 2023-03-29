РЖД направили обращение в Совет Европы об отмене санкций

Холдинг «Российские железные дороги» обратился в Совет Европы с запросом об отмене санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

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По словам Белозерова, уже получен ответ, санкционные ограничения призваны «максимизировать давление» на правительство России.

«Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля», — подчеркнул он.

При этом глава предприятия обратил внимание, что в прямом ответе утверждается о намерении добиться влияние на российские власти.

Ранее США ввели санкции против членов совета директоров РЖД, включая Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко.