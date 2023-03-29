Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Компания РЖД обратилась в в Совет Европы с запросом об отмене санкций

Газета.Ru

Холдинг «Российские железные дороги» обратился в Совет Европы с запросом об отмене санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

РЖД направили обращение в Совет Европы об отмене санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Белозерова, уже получен ответ, санкционные ограничения призваны «максимизировать давление» на правительство России.

«Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля», — подчеркнул он.

При этом глава предприятия обратил внимание, что в прямом ответе утверждается о намерении добиться влияние на российские власти.

Ранее США ввели санкции против членов совета директоров РЖД, включая Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко.

Также в ноябре прошлого года РЖД повторно направили в Совет ЕС обращение об отмене введенных против компании санкций. Тогда в организации посчитали, что подобные действия со стороны Совета ЕС могут свидетельствовать о пренебрежении и безразличии по отношению к россиянам.

Компании,Дмитрий Чернышенко,Олег Белозеров,Андрей Белоусов,Совет Европы,РЖД,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий