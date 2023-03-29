Эксперты оценили масштаб банковского скандала во Франции

В пяти французских банковских учреждениях Парижа и деловом районе Ла-Дефанс прошли обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах, сообщили в Национальной финансовой прокуратуре (PNF). Каким образом обвинения в финансовой нечистоплотности могут отразиться на всей банковской системе Европы, рассказали эксперты.

По словам основателя "Школы Практического Инвестирования" Федора Сидорова, в СМИ указывают, что схемы налогового мошенничества были также вскрыты в банках Германии, Дании и Великобритании.

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"Безусловно, вместе с проблемами, которые начались у европейских банков (Credit Suisse и Deutsche Bank) - это не может не сказаться на уровне доверия ко всей финансовой системе ЕС", - пояснил эксперт.

Каким образом эти расследования и уклонение от налогов отразятся на устойчивости банков в Европе, покажет время. Впрочем, подобные схемы распространены в мире, и поэтому возможно все, добавляет он.

По мнению Сидорова, очевидно одно: каждую неделю появляются новости, которые говорят о системных сбоях в банковской сфере развитых стран. Один фактор еще можно купировать, ограничить его распространение, но когда их становится много, это гораздо сложнее, считает он.

"Совокупность проблем с ликвидностью, уголовные и налоговые расследования, падение доверия к банкам и отток средств с депозитов - все это может привести к финансовому кризису. О котором уже единогласно заявляют по обе стороны Атлантики. Вопрос только во времени, когда именно произойдет крах", - отметил Сидоров.

Обыски уже оказали определенное негативное влияние на банковскую сферу Франции - акции крупнейших местных банков Societe Generale, BNP Paribas, Credit Agricole заметно упали в цене. Об этом "Российской газете" рассказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Сумма штрафа условно невысокая (1,1 млрд евро) Ранее BNP Paribas штрафовали 9 лет назад на сумму свыше 9 млрд долларов.

"Информационный шум на фоне обысков в прославленных на весь мир кредитных учреждениях оказался весьма впечатляющим. Вполне возможно, что власти, таким образом, хотели заглушить практически неуправляемую ситуацию с массовыми протестами французов на фоне непопулярной пенсионной реформы", - рассказал он.

Стремительность событий и накладка на банковский сектор - крайне неблагоприятная история для ЕС. К социальным волнениям во второй экономике ЕС теперь распространяется и банковский кризис, добавил он.

По словам эксперта, вполне вероятно, что после США и Швейцарии кризис затронет Францию и Германию, поскольку французские банки имеют очень тесную связь с немецкими. Европейские власти оказались в сложном положении: они не могут прекратить цикл повышения ставок из-за раздутого финансового пузыря и высокой инфляции, от чего риск кризиса нарастает, считает он.

Евро пока еще остается второй резервной валютой в мире, поэтому любые проблемы с европейской экономикой постараются решить дополнительными вливаниями, но доверие к евро будет подрываться значительно быстрее, чем к доллару, констатировал Лобода.

"Дальнейшее повышение ставки приводит к росту обязательств и подталкивает финансовые организации к кризису. ЕС может продолжать печатать евро столько, сколько будет нужно", - заключил он.

По данным газеты Le Monde, обыски проходят в Société Générale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP), Natixis и HSBC. Представитель Société Générale подтвердил AFP, что с утра вторника в штаб-квартире группировки велся обыск, не сообщив, с какой целью. Другие банки не ответили на просьбы о комментариях.