$76.45+0.1482.39-0.75
26 минут назад

МТС-банк остановил переводы в азербайджанских манатах из-за отсутствия спроса

ТАСС

МТС-банк с 29 марта приостановил переводы в азербайджанских манатах по системе SWIFT на фоне отсутствия спроса на эту услугу, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

МТС-банк остановил переводы в азербайджанских манатах
Фото: ТАССТАСС

"Переводы в азербайджанских манатах по системе SWIFT были приостановлены в силу фактического отсутствия спроса на эту услугу. При этом мы продолжаем развивать трансграничные денежные переводы для физических лиц в Азербайджан в рублях с зачислением переводов на карты в валюте счета", - рассказали в кредитной организации.

Отмечается, что в январе 2023 года МТС-банк расширил функционал сервиса мгновенного пополнения банковских карт с номиналом в азербайджанских манатах, а также в долларах и евро (в зависимости от валюты счета) любых банков Азербайджана.

24 февраля свои санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение ряда операций, затронули ряд российских банков, в том числе МТС-банк.

Компании,МТС-Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий