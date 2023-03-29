МТС-банк остановил переводы в азербайджанских манатах

"Переводы в азербайджанских манатах по системе SWIFT были приостановлены в силу фактического отсутствия спроса на эту услугу. При этом мы продолжаем развивать трансграничные денежные переводы для физических лиц в Азербайджан в рублях с зачислением переводов на карты в валюте счета", - рассказали в кредитной организации.