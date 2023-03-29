Стало известно о помощи Credit Suisse богатым американцам в уклонении от налогов

Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse помогал скрывать денежные средства состоятельных граждан США от налогов. Такую информацию компетентным органам страны предоставили инсайдеры, пишет CNBC.

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Предположительно с 2014 года 25 богатых американских семей укрыли от уплаты налогов активы на 700 миллионов долларов, свидетельствуют результаты расследования Комитета по финансам сената США. Юристы утверждают, что за нарушение законов банк должен будет выплатить штраф в размере 1,3 миллиарда долларов. В банке же заявляют, что проблемы были унаследованы от прежнего руководства, а сейчас компания ужесточила политику и уволила сотрудников, содействовавших сокрытию средств.

При этом Credit Suisse уже не первый раз участвует в подобной преступной схеме. Девять лет назад кредитная организация уже признавалась в пособничестве и выплатила штраф в размере 2,6 миллиарда долларов. Тогда стало известно, что швейцарский банк использовал подставные лица, уничтожал учетные записи и отправлял наличные деньги американским клиентам, чтобы избежать их обнаружения Налоговым управлением США. CNBC отмечает, что раскрытие подобной информации о банке, который недавно оказался на грани кризиса и был поглощен конкурентом, скорее всего, доставит купившему его UBS новые проблемы.