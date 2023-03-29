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41 минуту назад

AirBridgeCargo возобновит грузовые перевозки в Китай

Елена Прошина

Авиакомпания AirBridgeCargo получит в лизинг два грузовых самолета Ил-96-400, чтобы возобновить на них перевозки в Китай после годового перерыва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

AirBridgeCargo возобновит грузовые перевозки в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В издании напомнили, что авиакомпания приостановила полеты в марте 2022 года на фоне международных санкций в отношении РФ из-за СВО на Украине. Тогда же власти России приняли решение восстановить летную годность Ил-96. Всего таких бортов в стране 11.

Объединенная авиастроительная корпорация, которая занимается восстановлением самолетов, подтвердила «Известиям» планы по передаче Ил-96 AirBridgeCargo. Детали соглашения еще находятся на стадии соглашения. При этом в AirBridgeCargo заявили, что первый рейс в Пекин запланирован на июнь 2023 года.

По данным «РБК», в интернете также появилась вакансия для специалистов по Ил-96 с работой в Москве и Ульяновске. Их разместила в середине марта группа «Волга-Днепр», в которую входит AirBridgeCargo.

Компании,ОАК,Волга-Днепр,
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