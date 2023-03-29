AirBridgeCargo возобновит грузовые перевозки в Китай

Авиакомпания AirBridgeCargo получит в лизинг два грузовых самолета Ил-96-400, чтобы возобновить на них перевозки в Китай после годового перерыва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

В издании напомнили, что авиакомпания приостановила полеты в марте 2022 года на фоне международных санкций в отношении РФ из-за СВО на Украине. Тогда же власти России приняли решение восстановить летную годность Ил-96. Всего таких бортов в стране 11.

Объединенная авиастроительная корпорация, которая занимается восстановлением самолетов, подтвердила «Известиям» планы по передаче Ил-96 AirBridgeCargo. Детали соглашения еще находятся на стадии соглашения. При этом в AirBridgeCargo заявили, что первый рейс в Пекин запланирован на июнь 2023 года.