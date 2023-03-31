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Убыток украинской группы "Метинвест" в 2022 году превысил $2 млрд

Убыток украинской группы "Метинвест", ключевым акционером которой является Ринат Ахметов, в 2022 году превысил $2 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете холдинга.

Убыток украинской группы "Метинвест" в 2022 году превысил $2 млрд
© РИА Новости

В частности, консолидированный чистый убыток группы "Метинвест" составил $2,19 млрд в 2022 году. Годом ранее компания получила чистую прибыль в $4,76 млрд. Причиной ухудшения результатов деятельности в холдинге назвали боевые действия на Украине, из-за чего произошло сокращение производства и потеря некоторых активов. Совокупная выручка группы в 2022 году снизилась в 2,2 раза - до $8,29 млрд по сравнению с $18 млрд годом ранее. Выручка металлургического сектора сократилась в 2,5 раза - до $5,8 млрд, горнодобывающего сектора - в 1,8 раза и составила $3,47 млрд.

Кроме того, группа "Метинвест" в 2022 году списала активы стоимостью $1,28 млрд и получила убыток от изменения валютного курса в размере $1,15 млрд. Среди списанных активов компания называет Металлургический завод им. Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе, которые украинские силы превратили в укрепрайоны в ходе боевых действий.

Ранее группа "Метинвест" сообщала, что по сравнению с показателями 2021 года по итогам 2022 года снизила производство чугуна и стали на 72% и 69% соответственно. Производство готовой продукции в 2022 году уменьшилось на 62% по сравнению с предыдущим годом - до 2,78 млн тонн.

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