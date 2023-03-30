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1 час назад

МИД РФ дал совет российским компаниям

Елена Прошина

Посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата конференции «Россия – Африка» Олег Озеров заявил, что российским компаниям следует выходить на рынки стран Африки. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД РФ дал совет российским компаниям
Фото: ТАССТАСС

По словам Озерова, на африканских рынках можно как реализовать отечественные товары, так и скупать местные. Он также добавил, что африканские производители могут поставить множество уникальных товаров, о наличии которых, как правило, даже не знают в России.

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«Понятно, что мы долгие годы этим не занимались, это было неинтересно. Сейчас нужно очень сильные усилия прилагать к тому, чтобы получить результат на африканском направлении, но это того стоит, потому что в России есть недопонимание, что такое Африка», – добавил посол.

Озеров также уточнил, что Африка представляет из себя огромный рынок со сформированным многомиллионным средним классом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал председателя Сената парламента Зимбабве посетить следующую Международную парламентскую конференцию «Россия – Африка».

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