МИД РФ дал совет российским компаниям

«Понятно, что мы долгие годы этим не занимались, это было неинтересно. Сейчас нужно очень сильные усилия прилагать к тому, чтобы получить результат на африканском направлении, но это того стоит, потому что в России есть недопонимание, что такое Африка», – добавил посол.