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1 час назад

Американская Kraft Heinz продала часть бизнеса в России

Илья Родин

«Черноголовка» планирует купить бизнес детского питания у Kraft Heinz. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Американская Kraft Heinz продала часть бизнеса в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе пояснили, что компания заключила соглашение с Kraft Heinz о покупке бизнеса.

Вместе с тем, уточнили в «Черноголовке», сделка еще не подписана, ее предстоит утвердить у регулятора.

В условия сделки входит передача двух торговых марок и заводов Heinz в Иваново и Георгиевске.

Отмечается, что сумма сделки не разглашается.

Ранее в «Черноголовке» сообщили, что компания планирует заполнить освободившееся после ухода западных производителей место на рынке безалкогольных напитков.

Компании,
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