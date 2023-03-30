Американская Kraft Heinz продала часть бизнеса в России

«Черноголовка» планирует купить бизнес детского питания у Kraft Heinz. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании.

В пресс-службе пояснили, что компания заключила соглашение с Kraft Heinz о покупке бизнеса.

Вместе с тем, уточнили в «Черноголовке», сделка еще не подписана, ее предстоит утвердить у регулятора.

В условия сделки входит передача двух торговых марок и заводов Heinz в Иваново и Георгиевске.

Отмечается, что сумма сделки не разглашается.