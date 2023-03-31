Продавцы электроники в России страдают из-за переполненных складов

Продавцы электроники в России вынуждены распродавать свой товар со скидками из-за переполненных складов, пишут "Известия", ссылаясь на рассказы участников рынка.
По данным газеты, торговцы распродают гаджеты и аксессуары к ним со скидкой 15–20%. Также источники утверждают, что предложение на продукцию значительно превышает спрос - в конце марта продажи сократились на 30%. Дистрибуторы рассчитывают на возобновление спроса на электронику не ранее конца весны.
Эксперты полагают, что невостребованные товары и дальше будут продуваться с большим дисконтом.
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что спрос на наушники и прочие носимые устройства в России может сократиться на 20% по итогам первого квартала 2023 года. При этом такая ситуация могла произойти из-за роста доли контрафакта на рынке.