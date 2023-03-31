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1 час назад

"Известия": продавцы электроники в России страдают из-за переполненных складов

Газета.Ru

Продавцы электроники в России вынуждены распродавать свой товар со скидками из-за переполненных складов, пишут "Известия", ссылаясь на рассказы участников рынка.

Продавцы электроники в России страдают из-за переполненных складов
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

По данным газеты, торговцы распродают гаджеты и аксессуары к ним со скидкой 15–20%. Также источники утверждают, что предложение на продукцию значительно превышает спрос - в конце марта продажи сократились на 30%. Дистрибуторы рассчитывают на возобновление спроса на электронику не ранее конца весны.

Эксперты полагают, что невостребованные товары и дальше будут продуваться с большим дисконтом.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что спрос на наушники и прочие носимые устройства в России может сократиться на 20% по итогам первого квартала 2023 года. При этом такая ситуация могла произойти из-за роста доли контрафакта на рынке.

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