Более половины российских компаний планируют расширить штат с апреля

Большинство российских компаний собираются расширить штат и нанять новых сотрудников во втором квартале 2023 года. Об этом сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на исследование "Работы.ру" и "СберПодбора", в котором участвовали 300 отечественных организаций.

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Как отмечает издание, увеличить штатную численность компаний с апреля намерены 58% опрошенных, при этом 19% респондентов собираются только заместить сотрудников, а еще столько же - не будут ничего менять. Только 4% участников исследования хотят сократить персонал.

Планы по расширению подтвердили в крупнейших российских компаниях. Так, в "Фосагро" рассказали "Известиям", что намерены создать свыше 400 новых рабочих мест в разных регионах на фоне реализации инвестиционных программ. В "Билайне" заявили газете, что в год набирают 4,5 тыс. сотрудников, и только в первом квартале 2023 года рост вакансий составил 30%.

Представители Ростеха сообщили, что с началом спецоперации резко выросли объемы гособоронзаказа и гражданского производства, поэтому увеличилась и потребность в новых кадрах. В "Ленте" отметили необходимость в новом персонале из-за открытия новых точек, а в "Алросе" - в связи с сезонностью. Об отсутствии планов по расширению штата сказали только в Ростелекоме и "Русале", при этом уточнив, что заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров.