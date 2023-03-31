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45 минут назад

"Ъ": иностранные банки заработали 211 млрд рублей на российском рынке в 2022 году

Газета.Ru

Общая прибыль зарубежных банков на российском рынке в 2022 году достигла 211 млрд рублей или 104% от совокупной прибыли всего сектора. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Подсчитан заработок иностранных банков в России за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зарубежным банкам удалось хорошо заработать на российском рынке в 2022 году. Общая прибыль кредитных организаций, находящихся под иностранным контролем, в кризисный год превысила 211 млрд руб., тогда как в целом по сектору с учетом российских банков она оказалась даже меньше — 203 млрд руб. На фоне сокращения кредитного портфеля зарубежные банки увеличили объем привлеченных средств, прежде всего от корпоративных клиентов», — следует из статьи.

Всего в России работают 108 банков с иностранным участием в капитале. В статистику ЦБ вошли 65 банков, которые находятся под прямым или косвенным контролем зарубежных юрлиц или граждан, а также организаций, где более чем 50% голосов имеют право распоряжаться конечные собственники — нерезиденты.

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В 2021 году зарубежные банки заработали больше, чем в прошлом году, — 262,3 млрд руб. Но в целом на их прибыль пришлось лишь 11% общей, говорится в статье.

Компании,Банк России,
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