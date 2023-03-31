Подсчитан заработок иностранных банков в России за 2022 год

«Зарубежным банкам удалось хорошо заработать на российском рынке в 2022 году. Общая прибыль кредитных организаций, находящихся под иностранным контролем, в кризисный год превысила 211 млрд руб., тогда как в целом по сектору с учетом российских банков она оказалась даже меньше — 203 млрд руб. На фоне сокращения кредитного портфеля зарубежные банки увеличили объем привлеченных средств, прежде всего от корпоративных клиентов», — следует из статьи.