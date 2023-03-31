Один из старейших туроператоров в РФ прекратил работу

Старейший туроператор «Солвекс» принял решение завершить деятельность в связи с отсутствием возможности исполнять обязательства по договорам о реализации туристского продукта, передает B2B-издание RTN.

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Компанию основали в 1993 году. Она специализировалась на поездках в Болгарию. Фирма также организовывала поездки в Грецию, на Кипр, в Финляндию, Венгрию, Словакию, Индию, Израиль и Юго-Восточную Азию.

По словам генерального директора туроператора Димитра Цонева, на решение повлияла международная обстановка – из-за нее фирма не может вести деятельность и расплатиться с клиентами по всем отмененным турам.

На ситуацию повлияло и решение Минэкономразвития РФ о том, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет, отметил он.

«В фонде персональной ответственности «Солвекса» 2,3 млн рублей. Плюс 500 тыс. рублей фингарантий по внутреннему туризму в соответствии с договором со страховой компанией «Евроинс», он действует до 4 июля 2023 года», - говорится в публикации.

Отмечается, что информацию о порядке возмещения ущерба туристам из средств фонда персональной ответственности и фингарантий туроператора разместят на сайтах ассоциации «Турпомощь» и компании «Евроинс».